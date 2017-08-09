﻿ Народный репортёр. Улицу заасфальтировали, а проулок забыли

В нашем районе (ул. Прохорова, Кутуева и Жанзакова) везде постелили асфальт. Но два проулка, которые соединяют улицы Прохорова и Есет батыра, забыли. От этого грязь и пыль также и на новом покрытии. Почему не внесли в план весь квартал?
Место: ул. Прохорова, Кутуева и Жанзакова.
Дата: август 2017 года.
Автор: Andrey G.
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