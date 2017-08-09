﻿ Народный репортёр. Старый забор не отвечает современным тенденциям

Вот такой забор в дошкольной гимназии №7 в 11 микрорайоне. По-моему, в детских учреждениях должен быть забор поинтересней.

Место: 11 микрорайон.

Дата: 3 августа 2017 года.

Автор: Шолпан.

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