﻿ Вас надо на Махамбетовку переселить. Потом скажете какой там запах! - Сапарбаев – главному экологу

На фото: А.Казбагамбетов, главный инженер спиртзавода «БН Актобе»: «Завод приостановлен... мы занимаемся...» . По данным экологов, на заводе из барды делают корм для скота, отходы сбрасывают в городскую сеть, при этом выделяются сероводород и аммиак. || Фото автора

8 августа аким области собрал руководителей и разбирался, что делается для борьбы с вонью. Дышать нам, возможно, дадут в сентябре: на КНС поставят фильтры, на очистных сооружениях – «мокрые барьеры», один спиртзавод уже закрыли.

Актюбинцы мучаются из-за выбросов сероводорода. Уставшие от запаха навоза и тухлых яиц люди стали объединяться в соцсети, требовать принятия мер. И вот 8 августа в обл­акимате собрали руководителей предприятий-грязнуль и чиновников, ведающих вопросами экологии и охраны природы. Всем устроили разнос.

– Люди жалуются, что в городе нечем дышать. Предприятия проверяют, дают задание, но результата нет, – начал аким области Сапарбаев. – Проблема не решалась много лет, департаменты, которые должны это контролировать, не принимают должных мер. Наложат 20-30 тысяч штрафа и все. В Актобе 167 средних и крупных предприятий. 9 крупных предприятий делают химические выбросы. Есть рестораны, торговые точки, все отходы они сбрасывают в общую сеть. Нужны новые установки, технологии, деньги. АЗФ, «Максимус», «Акбулак» начали работу. Из бюджета выделили 300 млн, строим сливные станции. До 10 августа дали срок предприятиям поставить фильтры, говорили о российской технологии, но ощутимых результатов нет. С прошлого года «Акбулак» работает с ЕБРР, выделяем деньги из местного бюджета, но этого недостаточно. Предприятия-загрязнители частные. Они должны соблюдать требования экологии. Мы собрались обсудить: что делать? У меня анализ за последние 3 года. По всем заводам увеличение выбросов, загрязняют воздух АЗФ, АЗХС, «Акбулак», рельсобалочный завод, «Батыс даму жол», ТЭЦ, «Таза кала» «Стройдеталь». Что скажете? – обратился аким к гл. экологу области Жаксыгали Иманкулову.

В ответ тот стал зачитывать текст, от которого в зале стали позевывать: «повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха обусловлен наличием окиси азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и взвешенных веществ…»

– Все-все, не надо, мы это не раз слышали, – прервал докладчика аким, а по залу прошел смешок. – Почему проблемы не решаются? Какие меры принимает департамент к загрязнителям?

– Было протокольное решение, мы провели совещание и камерально довели до предприятий…

– Стоп, стоп, стоп, так не пойдет. Сколько установили фильтров в 2016 и 2017 годах на основании ваших указаний? Сколько вы дел передали в прокуратуру? Сколько было судебных решений по закрытию предприятий?

– За 3 года по АЗФ только превышение, они запустили 4-й цех, и по РБЗ. Уровень загрязнений по городу стабильный, – не унимался главный эколог. – У нас высокое загрязнение идет только по сероводороду. Загрязнение высокое, но не критическое.

– В это же никто из жителей не поверит, – снова прервал его аким. – Экологическая ситуация ухудшается. Увеличились выбросы АЗХС, АЗФ, «Акбулака», вы сами даете такие данные. Превышение окиси углеводорода – 1141, диоксида азота – 204, диоксида серы – 59 фактов. Вас надо переселить в район заводов, на Махамбетовку. Месяц поживите, потом скажете, какой там запах. Люди говорят: мы каждый день этим дышим, а вы говорите: ничего нет. Если бы все было нормально, больных не было бы, люди не возмущались бы. Сколько мы говорим о рекультивации барды? Ничего нет. Я пока со стороны вашего департамента конкретных мер по уменьшению выбросов не вижу. Департамент по ЧС, СЭС тоже занимаются констатацией фактов. В 2015 году было решение суда о закрытии, приостановлении завода «БН Актобе». Работает этот завод. Почему не исполнили решение суда, не приостановили работу, пока они не построят полигон? Город им выделил участок. Почему природоохранный прокурор не обеспечил исполнение решения суда? 6 лет работаете в департаменте экологии, за это время можно навести порядок. «Акбулак» что-то делает за счет ЕБРР и бюджета, но он же деньги зарабатывает, продает. Департаменттын жумысы нашар (работа департамента слабая. – каз). Ваши проценты всем надоели. Простой человек хочет знать, какие меры принимает местная власть, чтобы был нормальный воздух.

При всем народе получил выговор от акима и глава природоохранного управления Нуржан Аккул.

– На двух КНС хотим установить фильтры, как на КНС в Астане, – доложил руководитель «Акбулака» Асан Ибраев. – По первому тендер объявили, в сентябре установим, второй купим на спонсорские средства. Иловые площадки и отстойники на КОС оборудуем системой «мокрый барьер», цена 47 млн тенге. В конце сентября заключим договор. Преимущество барьера – не замена запаха на более приятный, а его уничтожение. От силы запаха можно менять концентрацию. В 2016 году на иловых кардах КОС проводили апробацию фотосинтезирующих ЭМ-бактерий, положительного эффекта нет. На одной площадке иловых кард применим кисломолочные бактерии. Результаты будут в начале сентября. Песколовы на КОС закрываем профлистами на 500 кв. м.

– Давай работать. Не будешь – плохо будет, – сказал Ибраеву аким области.

На встрече по очереди отчитались представители АЗФ, АЗХС, ТЭЦ, спиртзавода «БН Актобе». Судя по их словам, некоторое улучшение с атмосферным воздухом в Актобе может наступить в сентябре. Впрочем, со спадом жары вони в городе и так обычно становится несколько меньше.