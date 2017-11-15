﻿﻿ Сбербанк: кручу-верчу, обмануть хочу!

Вопреки заявляемой ориентации на клиентов Сбербанк в Казахстане своих клиентов дезинформирует и безвозмездно пользуется их деньгами на своё усмотрение.

Из-за проблем с возвратом кредитов в Сбербанке актюбинское ТОО БОСС инициировало процедуру реабилитации. В августе этого года областной суд утвердил план реабилитации. С этого момента все аресты с расчетных счетов и имущества предприятия должны быть сняты, а банк не должен препятствовать исполнению реабилитационных процедур.

В начале сентября на счет ТОО БОСС в Сбербанке поступила предоплата от партнеров в сумме 7 млн 625 тыс. тенге. Воспользоваться этими деньгами предприятие не смогло. Сбербанк заблокировал счет компании и объяснил это тем, что на нем есть аресты, которые частный судебный исполнитель Талгат Эбуов «забыл» снять. Руководству предприятия потребовалось полтора месяца, чтобы добиться снятия этих арестов. Судоисполнитель Эбуов долго раскачивался и в конце октября наконец-то их убрал.

Казалось бы, все – предприятие может нормально работать. Но сам Сбербанк не спешил. Процедура наложения арестов у банка занимает считанные минуты, зато их снятие заняло 6 дней. Несмотря на то, что по закону эта процедура должна быть выполнена в течение 3 суток.

После того как аресты были все-таки сняты, ТОО БОСС решило перевести деньги на свой счет в другом банке, который, в отличие от Сбербанка, не будет препятствовать процедуре реабилитации. В Сбербанк отправили платежное поручение, но платеж не прошел… а деньги со счета исчезли. Спустя 5 дней деньги волшебным образом вновь появились на счету компании в Сбербанке.

На следующий день предприятие попробовало перечислить небольшую сумму, 100 тысяч тенге. Платеж прошел. Тогда компания решила перевести на свой счет в другом банке оставшуюся сумму, но тут повторилась недавняя история – деньги опять исчезли со счета в Сбербанке и никуда не были переведены. Через некоторое время эти деньги, как и в предыдущий раз, снова вернулись на счет в Сбербанке.

В недоумении ТОО обратилось в Сбербанк за разъяснениями, почему банк препятствует выполнению реабилитационных процедур и не дает пользоваться денежными средствами. В ответ пришло письмо, подготовленное юристом банка Нурланом Кимагамбетовым.

«В соответствии с выпиской о движении денег по расчетному счету ТОО БОСС 01.11.2017 г. проведена расходная операция в сумме 100 000,0 (сто тысяч) тенге. На основании вышеизложенного информация о воспрепятствовании сотрудниками Банка в проведении реабилитационной процедуры ТОО БОСС, а именно непредоставлении доступа к деньгам на расчетном счете не соответствует действительности».

При этом юрист проигнорировал вопрос о факте исчезновения 7,5 миллиона тенге. Впрочем, Кимагамбетову лукавить не впервой. В прошлом году «Диапазон» уже писал о том, как Сбербанк руками Кимагамбетова обманул Актюбинский суд, когда предоставил подложные документы об уплате государственной пошлины на сумму более 8 миллионов тенге («Сбербанк» обманул суд и выиграл дело» «Д» от 05.10.2016 и «Сбербанк» заморочил голову Фемиде» «Д» от 14.12.2016). Казалось бы, после этой истории руководство Сбербанка должно было уволить Кимагамбетова. Однако этого не произошло. Из чего можно сделать вывод, что мошеннические действия – это не инициатива юриста. Он всего лишь выполняет волю тех, кто его курирует и ставит задачи. Насколько нам известно, руководит этими вопросами в банке директор департамента по работе с проблемными клиентами Искандер Вахитов. О некоторых его «схемах» работы «Д» уже писал («Сбербанк. Миссия невыполнима» «Д» от 2.08.2016 и «Семья из 12 человек может потерять дом после кредита в «Сбербанке» «Д» от 21.06.2017).

Не так давно, выступая на международной конференции, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что «ценностные ориентации, которые организации сейчас ждут от сотрудников, меняются. Позади остаются бюрократизм, иерархичность и соперничество, а сохраняются: ориентация на клиента и непрерывное совершенствование и эффективность». В будущем, по словам Грефа, будут необходимы такие навыки, как готовность к сотрудничеству, уважение, доверие и открытость.

Абсолютно правильные слова! Но, к сожалению, в казахстанской «дочке» Сбербанка предпочитают вести свою игру. И эта игра больше всего похожа на известные «наперстки», когда мошенник дает «жертве» выиграть небольшую сумму прежде, чем обобрать до нитки. Подобно шарику в руках каталы, деньги на счету компании вроде бы есть, но стоит лишь ткнуть пальцем – и они исчезают.