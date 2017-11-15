﻿﻿ Остановки не для того, чтобы стоять там долго - аким города

На фото: В городе остановки должны быть незаметные, прозрачные, это называется уличная мебель, – объяснил актюбинцам аким Ильяс Испанов. || Фото из архива «Д»

Аким Актобе Испанов ответил на возмущения горожан стеклянными остановками без крыш и объяснил, почему они стоят больше миллиона.

С прошлого года остановки в городе переставляют, как шахматные фигуры. Павильоны исчезают, причем надолго, ставят другие, но они оказываются то без стен, то без крыши, не защищают от дождя и ветра.

– В городе около 500 остановок. В прошлом году павильоны были менее чем на половине из них, – сказал аким. – 12 остановок мы поставили за счет бюджета, 25 – бизнесмены. В этом году планировали поставить 33. Павильоны не для того, чтобы там находиться долго. Такие же модели используют в Астане, а там еще холоднее. Павильоны утвердил градсовет. Трижды объявляли конкурс. Наши бизнесмены, которые выиграли его, не исполнили обязательства до сентября, с ними идут суды. Они должны войти в черный список как недобросовестные участники госзакупок.

«Диапазон»: – Откуда складывается цена новых остановок? Могут 3 листа стекла и несколько угольников стоить 1,5 миллиона? И почему, если в 5 микрорайоне на остановке сломался USB-порт, надо снести остановку совсем? Если на доме облупился козырек, не сносят же дом.

– Себестоимость остановок расписана на сайте госзакупок. Стекло на остановках бронированное, чтобы в случае чего обезопасить людей. Окраска на металле – специальное опыление. Плюс лайтбокс, который ночью освещается, для этого нужно электричество. Из этого всего складывается стоимость. Мы объявили цену 1,5 млн тенге, выигрывает остановка за 1,1 млн тенге. Качество соответствующее. Первые же остановки не выдерживают тест. Так мы потеряли все лето.

Коричневые остановки почему сняли? USB-порты сломали сами люди. Нужны ли были эти порты, не знаю. Но остановки сняли не из-за них. Около «Нур Отана» все сломали, осталось только железо. Мы эти остановки не выбрасываем, переустанавливаем. В городе основные магистрали – проспекты Молдагуловой и Абулхаир хана. Там остановки будут единого стандарта. У кого срок аренды на остановках не закончился, пока не трогаем. Некоторые пишут в соцсети, что на остановках телевизоры с кондиционерами должны быть. Но они сериал там не успеют досмотреть, если автобус приедет. Мы можем сделать и теплые остановки. Но если из 500 остановок у нас есть всего 280 разного качества, как мы можем делать теплую остановку за 77 млн? А если кондиционер поставить? Телевизор? Где гарантия, что их не утащат? Там даже скамейки воруют. За городом должны быть бетонные остановки, в городе – незаметные, прозрачные, это называется уличная мебель.

По словам Испанова, 19 остановок закупают через «Табыс», 3 из них спаренные – они будут там, где останавливается много автобусов, и 16 одинарные. Павильоны с торговыми местами демонтируют.