﻿ Свидетеля драки возле ночного клуба закрыли в изолятор

На фото: 24 июня. Актобе. Потасовка возле ночного клуба «Институт». Видео драки попало в Сеть. По версии следствия, в ходе драки двое получили ножевые ранения. Адвокат задержанного Бауыржана Унерзака уверяет: ножа не было.

Об этом «Диапазону» рассказал адвокат Заур Мамедов. Он утверждает: следователь подтвердил ему, что его подзащитного Бауыржана Унерзака водворили в ИВС в статусе свидетеля. По версии следствия, Унерзак причастен к хулиганству с применением ножей, двое мужчин были ранены.

Как рассказал «Диапазону» адвокат Заур Мамедов, Бауржан Унерзак 24 июня 2017 года у ночного клуба «Институт» возле «Нурдаулета» увидел потасовку между группами ребят. Он подошел к ним и стал разнимать. Видеозапись инцидента драки попала в соцсеть.

На видеозаписи с камеры ночного клуба у задержанного позднее мужчины (в красном) ножа не видно.

– В какой-то момент на Бауыржана замахнулись кулаком, и он в целях самообороны нанес ответный удар. Ни ножа, ни другого оружия у него в руках не было. После этого все разошлись, Бауыржана никто не искал, – рассказывает Заур Мамедов.

Супруга Бауыржана рассказала, что хотя его полиция не искала, она увидела фото мужа в ориентировке. После этого обратились к адвокату Мамедову.

Адвокат рассказывает, что вскоре ему позвонил оперативник УБОП и стал настаивать на встрече с Унерзаком, чтобы убедиться, что он не убежал.

– Они встретились. Один из сотрудников начал разговор на повышенных тонах, матерился, настаивал, чтобы Бауыржан поехал вместе с ними в ДВД, мы поехали. Там Унерзака допросили. Меня отпустили, а Унерзака оставили. На вопрос, задержан ли он, ответили – нет. Я уехал, – говорит адвокат.

Позже от следователя Картеменова адвокату стало известно, что Унерзака закрыли в ИВС.

– Подзащитного задержали и водворили в изолятор в качестве свидетеля, имеющего права на защиту. Это незаконно, – считает адвокат.

Он подал жалобу прокурору города. Выяснилось, что на следующий день, когда Унерзак находился в изоляторе, его признали подозреваемым.

– Подозреваемым человека могут признать лишь после того, как ему предъявят постановление о признании подозреваемым. Но моего подзащитного закрыли в изолятор в статусе свидетеля, – уверяет Мамедов.

По версии следствия, Бауыржан Унерзак имеет причастность к хулиганству в группе лиц с применением ножей возле ночного клуба «Институт». В результате нападения ножевые ранения получили двое мужчин 22 и 27 лет.

После его задержания сотрудники полиции приходили к нему домой, чтобы провести обыск.

– К нам вломились сотрудники полиции с несанкционированным обыском, – говорит супруга Бауыржана Арина Нугманова. – Представили 2 понятых, которые с улицы кричали: да дома они должны быть! Я уверена, эти понятые были сотрудниками полиции. Я стала снимать обыск на камеру, опасаясь, что они могут что-то подкинуть. Ничего не нашли.

«Диапазон» направил запрос в ДВД и прокуратуру для разъяснения ситуации.