﻿ Двух детей сбили на пешеходном переходе

Авария произошла на улице Есет батыра 15 августа примерно в 18:40. Как сообщила пресс-служба ДВД, 52-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Абая по ул. Есет батыра, напротив дома №109 наехал на 3-летнюю девочку и 15-летнего подростка. Дети переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель нарушил правила, не пропустил их и допустил наезд. Детей с травмами доставили в дет­скую больницу. Водитель был трезв, начато расследование.