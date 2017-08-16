﻿ Подросток исколол свою собаку вилами. За пса вступились волонтёры

На фото: 16 августа. Задняя и передняя лапы с правой стороны у Рекса не работают. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Подросток избил собаку за убитого гусёнка. Актюбинские защитники животных спасли пса и написали заявление в полицию о жестоком обращении с животным.

Девушка прислала сообщение в группу помощи животным aktobe.helpanimals о том, что сосед-подросток вилами исколол свою собаку. Волонтеры бросились на помощь.

– Перед тем как ехать, я сразу вызвала наряд полиции, сообщила адрес. Когда мы приехали, собака лежала, двигались только глаза, – рассказала волонтер Ирина. – На спине была запекшаяся кровь. В ветеринарной клинике обнаружили еще два прокола на груди, и что выбиты зубы. Все доказательства мы сохранили. Мальчик сказал, что собака напала на гусенка, и он ее наказал… Подросток даже не понимает, что плохого он сделал.

Ирина написала заявление в полицию. Сейчас пес по кличке Рекс получает лечение, но правую часть тела у него отказала. Несчастное животное с трудом передвигается, но кушает, ласкается к своим спасителям, хотя боится чужих. Сейчас пес живет с другими собаками на передержке, ему около 10 лет.

О судьбе Рекса волонтеры рассказывают в социальных сетях, но имя и лицо подростка не раскрывают. Они надеются, что история привлечет внимание к проблеме жестокости к животным в нашем городе, а ребенок осознает свой поступок.

– Даже в Интернете я пишу, что не надо негатива и проклятий в адрес мальчика, – поделилась Ирина. – Семья живет бедно, цель не в том, чтобы их наказали деньгами, лучше – общественными работами. Нужно, чтобы взрослые и дети понимали ответственность, что за жестокое обращение с животными наказывают. Город у нас маленький. Если о таких случаях нам расскажут, напишут, мы будем реагировать.

В полиции подтвердили, что дело находится в производстве.

Что грозит за жестокое обращение

– За жестокое обращение с животным, повлекшее гибель или увечье, из хулиганских побуждений или с применением садистских методов грозит штраф до 200 МРП, исправительные, общественные работы и даже арест до 60 суток, – прокомментировала юрист Алена Дуля. – Если лицо не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность, то к нему это не может быть применено. Однако, это не означает, что несовершеннолетний избежит наказания. Существует закон РК о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности. Несовершеннолетний будет взят на учет. Также он может быть направлен в организации образования с особым режимом содержания, помещен в центр адаптации. С такими детьми, а также с их родителями проводятся меры индивидуальной профилактики. Один из видов мер индивидуальной профилактики – адм­взыскание.