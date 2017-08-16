﻿ За гибель администратора кафе в Жилянке – 3 года колонии

За гибель администратора кафе в Жилянке – 3 года колонии

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За гибель администратора кафе в Жилянке – 3 года колонии

На фото: 16 августа. Уголовный суд. Марат Абдуллин получил 2 года лишения свободы, его подельник Артур Берекетов – 3 года. Также суд обязал их возместить семье погибшего моральный и материальный ущерб. || Фото автора

Клиенты кафе, виновные в гибели администратора, получили срок до 3 лет лишения свободы. У погибшего осталось 4 детей. Его родители считают приговор мягким и говорят, что будут добиваться пересмотра дела.

31-летний Асет Оразбай работал администратором в кафе в Каргалинском. 20 марта в кафе отдыхал его одноклассник с другом. Клиенты отказались оплачивать остаток счета в 2555 теге и вышли из кафе. Асет пытался их остановить, но получил удар по голове. Клиенты сели в машину и поехали, Асет схватился за ручку машины, бежал рядом и просил остановиться. Когда машина выезжала на трассу, Асет упал, при падении получил открытую черепно-мозговую травму, переломы и скончался на месте, следует из материалов уголовного дела. На суде Марат Абдуллин и Артур Берекетов утверждали, что не хотели, чтобы так все получилось. Абдуллин говорил, что скорость сначала была небольшой, со стороны он видел, как Асет упал. За рулем был Берекетов.

Родные Асета плакали на суде, у Асета осталось 4 детей: сыновьям 5 и 7, дочкам-близняшкам по 2 года. Родители требовали сурового наказания для виновных в гибели сына.

16 августа огласили приговор. Марат Абдуллин по статье «Хулиганство» получил 2 года лишения свободы. Артура Берекетова приговорили к 3 годам заключения за причинение смерти по неосторожности. Также суд обязал осужденных выплатить семье погибшего за моральный ущерб 2,5 млн тенге (500 тысяч взыщут с Абдуллина, 2 млн – с Берекетова). Родные погибшего возмущены, они считают приговор мягким. Отец Асета утверждает, что сначала дело возбуждали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по ней срок лишения больше. Но в ходе следствия обвинение переквалифицировали на статью с более мягким наказанием. Родные Асета будут обжаловать приговор.

– На большой скорости тело протащили, там открытая черепно-мозговая травма, череп, скула, все разломлено, – рассказал «Д» после суда отец погибшего, – это могло произойти только на большой скорости. Это подтвердила в суде судмедэксперт. На «Хулиганство» переквалифицировали. Убить человека это хулиганство? И еще говорят, что по неосторожности. По неосторожности это когда наехал из-за угла, а тут протащили 300 метров. Просили учитывать, что у них там маленький ребенок, мать больная. А у нашего сына 4 детей. Этот приговор издевательство над нами. Мы будем обжаловать приговор, дойдем до Верховного суда. Добиваться будем приема у генерального прокурора. И на сайт президента напишем.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя my.imya
my.imya
Два взрослых мужика за 2,5 тыс. тенге такое натворили! Это желание унизить кого-то, за жалкие копейки почувствовать себя крутым. Сами себя так наказали тоже, на их совести теперь горе детей и родителей. Бедный парень, мои соболезнования семье и детям.
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17.08.2017, 09:44
фото пользователя Aleks
Aleks
вот уже не первый раз об этом случае пишут - но я никак понять не могу одну вещь, может мне кто уточнит - как это схватился за ручку сам, упал и тащили 300 метров??? его чем то зажало за ручку? как это при падении он не отпустил за что держался? это с какой скоростью он должен был бежать чтобы при падении получить столь серьезные травмы? Лично мне ничего не понятно!
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17.08.2017, 11:00
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Если я не ошибаюсь, изначально писали, что они тащили его. Всмысле умышленно. И я тоже понял, что привязав. Очень похоже на "развод". Родителям сил и терпения выдержать все это и до конца!!!
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17.08.2017, 11:12
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