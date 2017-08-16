﻿ Жуткие ожоги получили два брата от взрыва газового баллона

Жуткие ожоги получили два брата от взрыва газового баллона

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Жуткие ожоги получили два брата от взрыва газового баллона

Взрыв произошел в частном секторе Актобе 15 августа около 21 часа.

– Один из парней занимался заправкой газовых баллонов. К нему приехал брат из Мартукского района. Вечером парни искупались в бане и решили спустить газ из баллона, в это время произошел взрыв. Старшего брата «Скорая» доставила в БСМП – у него обожжено 85% тела. У младшего из братьев, ему 17 лет, обожжено 95-99% тела, он в детской больнице. Состояние крайне тяжелое, больной под аппаратом, – сообщили в больнице.

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Все комментарии (1):
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taxsist2
Алла сақтасын очень плохо, 90% ожога очень серьезно, газовые баллоны очень опасны, если постоянно используются в быту лучше купит евро-баллон чем пропан-бутан железный.
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17.08.2017, 17:00
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