﻿﻿ Актюбинец украл деньги из ящиков для пожертвований тяжело больным детям

Суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы.

20-летний житель Актобе Нурлан Нысанбаев в магазине на ул. Бр. Жубановых присмотрел прозрачный ящик для пожертвований. Он выждал момент, когда на него никто не смотрел, схватил один такой ящик и убежал. Спрятавшись во дворах, он разбил ящик и вытащил оттуда 80 тысяч тенге. Эти деньги собирали на лечение 5-летнего малыша, страдающего детским церебральным параличом. Нысанбаев потратил эти деньги на свои нужды.

Через неделю после первого преступления он зашел в другой магазин на ул. Аз Наурыз. Там украл такой же ящик, в котором оказались 50 тысяч тенге. Эти деньги нужны были малышу на борьбу с раком крови. Но распорядился ими вор по своему усмотрению. На суде он просил строго его не наказывать, обещал вернуть украденные деньги.

Суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы. Наказание предусматривает жизнь на свободе с некоторыми ограничениями по режиму. Также его обязали отработать 200 часов принудительного труда.