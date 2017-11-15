﻿﻿ В 5 микрорайоне построят тоннель, на Сельмаше – мост

На фото: Из-за стройки спилят почти 600 деревьев. В акимате заверили, что их восстановят. Вдоль новой дороги по проекту есть зеленая зона. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Тоннель и дорога, которая соединит улицы Тургенева и Аз Наурыз, должны появиться в Актобе в 2018 году. Об этом вчера сообщил аким Испанов.

– Мы хотим сделать полноценную дорогу и снизить нагрузку на пр. Молдагуловой, ул. Маметовой и мост 5 микрорайона, – сказал он. – Конкурс объявили, итоги будут в середине декабря. Строительство планируется за счет городского и областного бюджетов. На начало и на проведение конкурса средства выделил городской бюджет. Завершение работ в 2018 году.

Для строительства тоннеля и дороги в лесополосе срубят почти 600 деревьев. Аким заверил, что их восстановят, саженцы посадят рядом с новой дорогой.

– Сельмашевский мост будет стоить 2,8 млрд тенге, – продолжил Испанов. – Мы были в Астане. Вели переговоры о софинансировании из республиканского бюджета. Есть договоренность о 70% из республиканского бюджета, 30% из местного бюджета. Срок строительства – 19 месяцев. В этом году определим подрядчика, за счет местного бюджета работы начнем. Проект сложный. Мост двухсторонний. Первую сторону хотим завершить в 2018 году, полностью завершить работы в 2019. Туда входит и строительство 6 дорог, подводящих к этому мосту, в т.ч. улицы Акимжанова, она очень узкая. Мост построили в 1961 году, уже 3 года он считается аварийным. Эксперты дают заключение, что ремонту он не подлежит. Надо строить новый.



