﻿ Актюбинцы могут получить ответы на вопросы в «одном окне»

На фото: Актюбинцы смогут получить помощь и консультацию в одном месте, обещают в центре правовых услуг. || Фото автора

Бесплатную консультацию прокуроров, полиции, юстиции, акимата области и города, НПП «Атамекен», адвокатов и медиаторов можно получить в новом центре правовых услуг.

Всего месяц назад в Актобе появился центр правовых услуг, где актюбинцы могут получить бесплатную помощь и консультации сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, юстиции, правовой статистики, акимата области и города, НПП «Атамекен», а также адвокатов и медиаторов. Преимущество – никакой волокиты и хождения по инстанциям.

– Центр открыли 12 июля при поддержке акимата области по инициативе генпрокуратуры. Кроме этого у нас функционирует зона самообслуживания «Connection Point», где можно получить справки с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), – рассказывает Манарбек Махашев, представитель прокуратуры Актюбинской области. – Так можно получить справки с места жительства, об очередности на жилье, в детский сад, справку об отсутствии недвижимости, судимости и другие.

Для удобства посетителей центр оборудован системой электронной очереди. По вопросам выбора услуг актюбинцев консультируют квалифицированные специалисты.

– Каждый государственный орган оказывает правовые услуги в рамках своей компетенции. К примеру, сотрудники акимата могут дать разъяснения касательно земли, жилья, архитектуры и строительства. Сотрудники полиции – относительно административного и уголовного производств. Здесь не только проконсультируют, но и примут заявление на действие или бездействие следователей, дознавателей, – уточняет Манарбек Манашев. – Это принцип «одного окна». У людей много вопросов возникает, приходится обивать пороги различных госорганов, люди не могут попасть на прием, чтобы получить ответы. Теперь все для населения в одном месте.

В центр актюбинцы обращаются с разными вопросами. Недавно за помощью обратилась пожилая актюбинка, опекун двух внуков. Мать детей была лишена родительских прав из-за аморального образа жизни и не выплачивала алименты. Чтобы уйти от этого, женщина переезжала из города в город, меняла прописку, чтобы не платить алименты. Бабушка обратилась в центр правовых услуг, теперь ее проблемой занимаются прокуроры и полиция.

Центр правовых услуг находится в пристроенном крыле здания городской прокуратуры по адресу: ул.Алтынсарина, 34 (остановка «Байганина»).