﻿ Как в 80 лет наслаждаться жизнью

На фото: Больше всего мастеру нравятся картины, на которых изображены лошади. Работы пенсионера украшают его дом. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В 80 лет актюбинский пенсионер освоил сложную технику создания картин, плавает в бассейне и никогда не говорит о болезнях. Рецептами активной старости он поделился с читателями «Д».

В 1955 году инженер-строитель Иван Лалименко приехал в Казахстан на освоение целины из Украины. Всю жизнь проработал в строительстве, руководил стройками. Под его руководством возводили заводы и жилые дома. На пенсии тоже не сидел сложа руки, жили в частном доме с супругой, разводили свиней, кур, занимались огородом. После смерти супруги Иван Федорович вместе с младшим сыном купил мансардный дом в селе Каргалинское.

– И так получилось, что в новом доме я остался без дела, – рассказал Иван Федорович, – стал искать себе занятие. Познакомился с женщиной, которая занималась вышивкой крестиком, стал осваивать, брал книги. Потом одна знакомая, которая ездила в Китай, рассказала: там бабушки увлеченно делают картины из акриловых страз. Они продаются в наборе, надо выкладывать картину по образцу. В готовом виде ее не отличить от нарисованной настоящей картины. На них хороший спрос, они украшают интерьер. В общем, понравилось мне это дело. Но бизнесмена из меня не получилось, делаю эти картины для души, дарю родным и знакомым. Мои картины из страз есть в Питере, Москве, Байконуре, Уральске, Шымкенте. Когда картина готова, еду в фотосалон и подбираю к ней рамку.

Комната Ивана Федоровича напоминает картинную галерею и мастерскую. На стене висят его картины, на столе еще незавершенная картина, храм Василия Блаженного. Собирать картины из страз не каждому под силу. Здесь нужны колоссальное терпение, усидчивость и хорошее зрение. Стразы берут пинцетом, на одной картине их может быть несколько десятков тысяч, до 39 цветовых оттенков. Например, на картине со львами, украшающими комнату пенсионера, 50 тысяч страз. На изготовление одной такой картины может уйти до 2 месяцев, это если работать по 8-9 часов в день, то есть, полный рабочий день. Но главный ингредиент успешной работы, по мнению Ивана Федоровича, это «любить то, чем ты занимаешься».

У пенсионера свой собственный рецепт, как спокойно встретить старость и продолжать жить полной жизнью, несмотря на «стариковские болячки».

– Телевизор я смотрю только вечером, когда новости показывают, – говорит Иван Федорович. – Днем, когда все работают, смотреть телевизор я считаю преступлением. И жаловаться на жизнь, на болезни тоже не надо, легче не станет, да и нервы беречь надо. Да, я много курил, поэтому заработал бронхит, на стройках много ходил пешком с проверками – сейчас болят суставы. Но я не жалуюсь, чувствую себя более-менее здоровым. Раз в неделю езжу в ФОК, в бассейн, люблю плавать. Также раз в неделю баня, люблю попариться с веником. Мой день начинается в 5 утра, после утренних процедур сажусь за свои картины, часов в 9 пью кофе. Потом, если нет каких-нибудь работ во дворе, продолжаю свое любимое занятие. Главное, чтобы никто не мешал.

Если сначала родные Ивана Федоровича всерьез не воспринимали его хобби, то сейчас сами просят в подарок его картины. Занятием пенсионера заинтересовались бабушки, для некоторых Иван Федорович провел даже мастер-классы. За 4 года он собрал около 40 картин из страз, они развешены почти во всех комнатах дома, создают уют. Больше всего нравятся картины с лошадьми, признается пенсионер.

– Я просто хочу показать другим пример, что даже в нашем возрасте можно быть полезным, не сдаваться и не хныкать, что хворь какая приключилась, – делится рецептом счастливой жизни Иван Федорович. – Никогда не думал, что в 80 лет буду таким увлекаться. Всю жизнь проработал строителем и тяги к творчеству не было. А теперь вот так вышло. Когда заканчиваю собирать картину, бывает даже жаль ее отдавать. Словно кусочек души в нее вложил.

12 августа Ивану Федоровичу исполнится 80 лет, а на следующий день он будет отмечать свой профессиональный праздник, День строителя. На юбилей в доме соберутся дети, внуки и правнуки. Кто-то увезет с собой подаренную Иваном Федоровичем картину.

Иван Федорович Лалименко превратил свою комнату в мастерскую, творит здесь по 8 часов в день. Говорит, от такой работы получает удовольствие.

Такие картины могут иметь до 39 оттенков и состоять из нескольких десятков тысяч страз.

Картину с парусником Иван Федорович подарил сыну.

6-летняя Анеля получила в подарок от прадедушки картину с симпатичным котом.