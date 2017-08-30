﻿ Если бы была зарплата, я бы всем детям вёл занятия бесплатно - тренер, сделавший спортклуб из подвала

На фото: Сейчас дети тренируются в отремонтированном зале 3 раза в неделю. || Фото Ерадила УББИНИЯЗОВА

Актюбинский тренер за свой счёт превратил подвал в спортивный клуб. Он потратил на это 6 миллионов тенге, взяв их в кредит.

35-летний Ерадил Уббиниязов не только старший тренер области по женскому боксу и директор спортивного клуба «Бибарс», но и с недавних пор председатель кондоминиума на ул. Набережной. Большинство жильцов были рады энтузиасту, который превратил мрачный подвал дома за свой счет в спортивный клуб. Ради этой цели актюбинец взял кредит в 6 миллионов тенге.

Сейчас около 100 детей из округи с удовольствием посещают спортивный клуб, при этом для детей из малообеспеченных семей, а также для всех девочек посещение спортклуба абсолютно бесплатно, а для мальчиков пришлось назначить символическую сумму, чтобы хоть как-то оправдать затраты.

– Я старший тренер по женскому боксу с 2007 года, – рассказывает Ерадил Уббиниязов [на фото]. – Был такой момент, когда перед чемпионатом мира нас зажали, не приветствовали. Возникли трудности, и мы остались без зала. Ребята тренировались на улице, а тогда был ноябрь. Тогда я решил: когда-нибудь открою свой собственный зал для детей. Мы уехали в Астану. Было время, когда мы выступали и за Джамбул, Атырау.

По словам Ерадила Уббиниязова, после возвращения в Актобе он начал искать помещение для спортклуба. Выбор пал на подвальное помещение одного из домов по ул. Набережной. Район большой, 1200 квартир, и ни одного спортивного клуба в округе, где могли бы заниматься спортом дети.

– Если считать, что в каждой квартире по 2 ребенка, то это более 2 тысяч детей. Многие родители боятся отпускать детей далеко, у некоторых нет денег даже на проезд. Поговорили с жильцами, некоторые были против, спрашивали, зачем вообще нужен спортивный клуб. Сейчас тут дети тренируются 3 раза в неделю. Это лучше, чем они будут курить, пить и попросту на улице ходить. Я создал условия для занятия спортом. Название клуб получил в честь моего старшего сына, его тоже зовут Бибарс, – говорит тренер.

На сбор документов ушло 7 месяцев, а на преображение подвального помещения потратили 6 миллионов тенге, рассказывает Уббиниязов. Полностью поменяли трубы горячей и холодной воды, канализацию. После ремонта сделали две душевые, санузел, раздевалки для мальчиков и девочек. Теперь тут есть два зала 50 кв. метров и 200 кв. метров. На все ушел 1 год и 2 месяца. Помогали тренеру его же ученики.

– С 1 июля я взял на себя обязанности главы кондоминиума, – рассказывает тренер. – Полгода отказывался, но большинство жильцов видели, что я отремонтировал за свой счет два подъезда. Доверили мне такую обязанность. В планах отремонтировать и другие подвалы. Сделать секцию борьбы, к примеру. Сейчас ходят 100 детей, но этого мало. Нужно, чтобы хоть 500 детей ходили. Нужно сделать и другие секции, чтобы приходили и занимались спортом. Если бы была зарплата, я бы всем детям сделал занятия бесплатными. К сожалению, как тренеру зарплату мне не выплачивают, несмотря на грамоты, кубки и медали, которые приносят наши ребята.

К слову, площадку в спортклубе Уббиниязов предоставил и детям с аутизмом. Занятия длятся уже 2 месяца. Их родители не сломались и не отдали своих детей, поэтому они заслуживают уважения, считает тренер.

Таким был подвал дома до его превращения в спортивный клуб. || Фото Ерадила УББИНИЯЗОВА

На преображение подвального помещения тренер потратил 6 миллионов тенге. || Фото Ерадила УББИНИЯЗОВА

Сейчас около 100 детей из ближайших домов ходят в зал, но тренер надеется, что детей станет больше с открытием других спортивных секций. || Фото автора