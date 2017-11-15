﻿﻿ ​Почему в акимате решили, что 80% актюбинцев за переход на латиницу

На совещании по вопросам перехода казахского алфавита на латиницу рассказали, что более 80% актюбинцев поддерживают реформу.

После публикации этой новости на сайте в редакцию поступили критические замечания от читателей. Они задавались вопросами: кто кого опрашивал и почему они не знали об исследовании, не участвовали в нем. «Диапазон» решил узнать, сколько респондентов опросили и среди кого проводили опрос.

– Разговоры о латинице были и раньше, впервые об этом заговорили в 2006 г., – сообщила Гулайым Тулебаева, руководитель управления по развитию языков Актюбинской области. – В 2012 году было озвучено, что мы перейдем на латиницу. И в этом году президент страны сообщил, что мы перейдем на латиницу в 2025 году. То есть постепенно, шаг за шагом в течение 7 лет будут созданы все условия для перехода на латинскую графику. Ранее уже проводились республиканские исследования мнения населения. Мы взяли результаты их последнего исследования за 2016 год, согласно им 67% актюбинцев одобрили переход на латиницу. Затем проводились и сами социологические опросы среди населения. Среди них были школьники, студенты, женщины, мужчины, люди с высшим и средним образованием, разные категории людей. Сейчас экономические, демографические, социальные, материальные условия дают нам возможность перехода на латиницу.

Как добавила Тулебаева, социолингвистический опрос проводили в течение 2017 года. Опрос охватил 6000 человек.

– Невозможно опросить 600 с лишним тысяч жителей области, потому что считать придется не один год, – отметила Тулебаева.

Что пишут читатели об опросе и латинице на сайте и в соцсетях

– logovaldis

А вот простым гражданам обычные проблемы города ближе. К примеру, как добраться до работы (садика, школы) по центральным улицам и не быть по уши в грязи, в такую погоду!

– 1870

Для объективности сказали бы какой контингент опросили, какая структура этим занималась непосредственно, сколько респондентов охвачено, по возрастам, в какой период конкретно и т.д. Даже если по телефону это делали.

– irina_jk_04

Походу я, мои родные и знакомые не являемся «актюбинцами» так как наше мнение никто не спрашивал! А надо бы...так как все мы против, а это более 100 человек только родных и близких знакомых.

– kids1029

Я, видимо, тоже принимала участие в голосовании. Что-то с памятью моей стало. Провалы также у моих родственников, соседей и знакомых.

– zverevanatolii

А население вообще не в курсе что проводили опрос по этому поводу.

– seitmaganbetova.g

Я против. И меня, и мою семью никто не опрашивал.

– belladona8691

я против и все кого я знаю тоже против. А если вы заставили студентов постоять с плакатом, то это не значит, что 80% согласны.

– kazgulova_m

я, мои родственники, мои друзья и коллеги не в курсе!

– Welcomeelena

Да кому нужны наши мнения. Они что хотят, то и внедряют. Будем учить латиницу. Вот только старшему поколению будет сложно...

– bulyshevaalmagul

Я против перехода на латиницу, так как одним махом они хотят сделать весь казахский народ безграмотным.

Источник: diapazon.kz, Инстаграм