﻿ Во дворах Актобе растут невесты, дубы и каштаны

На фото: Тамара Дарибаева

В городе есть люди, которые сохраняют зелёный фонд, сажают и выращивают абрикосы, каштан, ясень, дубы, берёзы. В таких дворах благоухают розы, сирень и ромашки. Тех, кто делает наш город зеленее и уютнее, «Диапазон» готов прославлять и награждать.

Наша акция «Зеленый Актобе» вызвала отклик у актюбинцев, корреспондент «Д» знакомит читателей с нашими первыми садоводами. Каждому редакция решила подарить нашу юбилейную книгу в знак уважения и большой благодарности за труд. Актюбинские садоводы на практике доказали, что при уходе в Актобе растут ивы, тополя, каштан, ясень и дубы.

ул. Тургенева, 100, корпус 5

Зеленый сад создали во дворе многоэтажного дома по ул. Тургенева пенсионеры Сергей Кетрать и Тамара Дарибаева. Благодаря их труду во дворе легко дышится и можно скрыться в тени в жару. Тут вьется виноград, цветет вишня, плодоносит абрикос.

– Здесь у нас даже трава не росла, раньше были тополя, но многие из них засохли. Сейчас у нас все растет: каштан, ясень, рябина, береза, боярышник, венгер­ская сирень, розы, – рассказала Тамара Дарибаева. – Хотелось бы еще, чтобы нам дали елочки, липы, канад­ский клен по доступной цене. Сосны сажала, но они не принялись…

Женщина уверена, что прививать культуру и любовь к деревьям и цветам нужно с дет­ства. Молодые деревца время от времени ломают, но пенсионерка выхаживает сломанные саженцы, сажает новые и продолжает ухаживать за своим садом.

– Если бы каждый возле своего дома сажал, ухаживал, у нас бы весь город благоухал, – считает Тамара Дарибаева. – Вы весной к нам приходите, все цвести будет!

Пр. Абулхаир хана, 30

– Наш дом имеет историю образцового двора, – рассказала молодая мама Наталья Николайчик. – Здесь были волейбольная площадка, теннисный и шахматный столы, даже библиотека в подвале. Высокие старые деревья во дворе сажали Лидия Андреевна Бесталанная с мужем Юрием Степановичем в 70-х годах. Новые деревья – это заслуга нашей соседки Елизаветы Валерьевны, начали посадку саженцев 2-3 года назад.

Во дворе набирают силу клены, пирамидальные тополя, боярышник, каштан, растут несколько видов сирени, акации и дуб.

– В прошлом году моему сыну был годик, хочу ввести традицию: каждый год фотографировать его рядом с дубком, – поделилась Наталья Николайчик. – Наши дети не рвут цветы, они нам помогают растить их, пропалывать. Воспитанием служит наш пример, детей не слова воспитывают, а поступки взрослых.

Кроме саженцев во дворе благоухают цветы, а начались цветоч­ные клумбы с мальвы.

– Когда я была беременна, то принесла горсточку семян с работы. Мальвы у меня ассоциируются с бабушкой, которая очень их любила. Теперь у нас около 20-30 видов цветов. Радует, когда появляются единомышленники, например, семейная пара Евгения и Константин поселились в нашем доме в прошлом году, а уже внесли свою лепту в цветник.

ул. Ленинградская, 55

Двор по ул. Ленинградской можно по праву назвать «цветочным». Здесь растут ива, каштан, тутовник, ель, береза, сосна и даже абрикос, но большая часть зеленого массива – это самые разные цветы. Кроме привычных роз, лилий, ромашки и пионов, можно полюбоваться необычной декоративной «капустой», бело-зеленой «невестой», «фонариками» и другими цветами. Растят и лелеют цветы 3 пенсионерки.

– Все это заслуга нашего домкома Лидии Танкаевой, мы с Еленой Илиади ей помогаем, – рассказала Санда Жилбаева. – Жаль, что вы к нам раньше не приехали, многие цветы отцвели уже.

Каждый год женщины приобретают новые семена, следят, чтобы цветы во дворе благоухали весь теплый сезон.

– Постоянно надо ухаживать, особенно в такую жару. Земля тут «плохая», неплодородная, но мы брали чернозем, удобряли, ухаживали и все растет, – улыбается Санда Жилбаева.

Ул. 101-й стрелковой бригады, 8

За саженцами и цветами во дворе ухаживают целая компания единомышленников: Юлия, Лариса, Владимир Штайнер, Дмитрий Малютин. Главный вдохновитель и садовод – Валентина Кравцова. Сажать начали два года назад, сейчас во дворе растут береза, вяз, вишня, сирень, тополь, боярышник, клен.

– Планируем еще посадить иву и рябину, – рассказала Валентина Кравцова [на фото]. – Весной, когда у нас сирень, ландыши, ирисы зацветают, очень красиво!

Саженцы и семена приносят жильцы дома с дач, из магазинов и даже с работы. Сад во дворе разрастается с каждым годом. Садоводы переживают за каждый саженец и цветок.

– У нас два клена выросли один на одном. Владимир выкопал их, рассадил и потом долго переживал, примутся ли деревья. Клены принялись! – с гордостью говорит Валентина.

ул. Карасай батыра, 7

84-летняя Нелли Ивановна Килина пригласила журналистов во двор на ул. Карасай батыра. Беседку в центре двора обвивает дикий виноград, в таком живительном теньке легче переживать жару.

– Все сделали соседи. Я не принимаю участия, но благодарю их за зеленый двор, – поделилась Нелли Ивановна. – Сажать здесь стали с 1988 года, сосед посадил дерево, когда у него родился сын.

Мы продолжаем нашу акцию

Если вы знаете двор, где благоухают цветы, шелестят листьями деревья – расскажите нам. «Диапазон» хочет рассказывать читателям о хороших людях, благодаря которым в Актобе еще есть зелень, и делиться положительным примером, чтобы таких людей и зеленых оазисов становилось больше.

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