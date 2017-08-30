﻿ Сапарбаев поженил 50 пар в День Конституции

На фото: 12 тысяч человек прошли парадом от Центрального стадиона до областного акимата примерно за 45 минут. || Фото Натальи МАКЕЕНКО

Последний летний праздник актюбинцы отмечали с утра на площади перед областным акиматом.

День Конституции в этом году актюбинцы отмечали с утра, масштабное шествие прошло на главном проспекте города.

Более 12 тысяч актюбинцев различных профессий, студенты и школьники прошли от площади Центрального стадиона до областного акимата.

Кроме красочных танцев разных народностей и поздравлений, на площадь вышли 50 красивых пар: невесты были в белых свадебных платьях, женихи в официальных костюмах, как истинные джентльмены.

Аким области Бердыбек Сапарбаев и секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова лично поздравили каждую новую семью и вручили свидетельства о регистрации брака. А секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет. По традиции молодожены кружились в свадебном вальсе и запускали в небо шары в форме сердец.

В честь Дня Конституции «Диапазон» решил напомнить вам некоторые факты и статьи из нашего Основного закона. Наша Конституция дает нам много прав. Наша задача – их знать и правильно ими пользоваться.

Конституция РК принята 30 августа 1995 года. Изменения в нее вносились три раза. В 1998 году изменили сроки и полномочия президента и депутатов, сняли верхний возрастной предел для госслужащего. В 2007 году Ассамблея народа РК получила право делегировать в мажилис и сенат. В 2011 году внесли изменения о внеочередных выборах президента страны. В 2017 году – об основании лишения гражданства за террористические преступления, а также за причинение тяжкого вреда интересам РК.

Статья 3

Единственным источником государственной власти является народ.

Статья 6

Земля и ее недра, воды, природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, установленных законом.

Статья 7

В РК государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

Статья 12

В РК признаются и гарантируются права и свободы человека.

Статья 13

Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод, на получение квалифицированной юридической помощи.

Статья 14

Все равны перед законом и судом.

Статья 15

Каждый имеет право на жизнь.

Статья 17

Достоинство человека неприкосновенно.

Статья 20

Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запрещается. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих госсекреты, определяется законом.

Статья 25

Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. В РК создаются условия для обеспечения граждан жильем.

Статья 29

Граждане РК имеют право на охрану здоровья, вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом.

Статья 30

Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно.

Статья 31

Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом.

Статья 32

Граждане РК вправе мирно проводить собрания, митинги. Это право может ограничиваться в интересах госбезопасности.

На концерт в честь Дня Конституции собрались жильцы ближайших домов.

Действующую Конституцию РК приняли 30 августа 1995 года.

Перед сценой выступили танцоры в ярких костюмах и исполнили танцы разных народностей.

По традиции молодожены станцевали свадебный вальс и запустили в небо шары в форме сердец.

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Елена и Виктор Шлапак после приглашения принять участие в массовой регистрации брака сначала решили, что это розыгрыш.