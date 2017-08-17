﻿ Умер создатель российского алфавита в интернете

Умер создатель российского алфавита в интернете

Автор:
Умер создатель российского алфавита в интернете

KOI8-R была создана Черновым в начале 1990-х годов и стала стандартом для кодирования русской кириллицы.

Умер создатель кодировки KOI8-R для букв русского алфавита в интернете Андрей Ache Чернов. Об этом в Facebook сообщил близкий друг разработчика Евгений Буданов, передает Lenta.ru.

По словам Буданова, последние несколько лет Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома, общаясь с друзьями с помощью мессенджеров. «От чего скончался, неизвестно пока, просто нашли мертвым у него дома», - отметил он.

«Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения», - добавил Буданов.

KOI8-R (код обмена информации, 8 бит, для русского алфавита) была создана Черновым в начале 1990-х годов и стала стандартом для кодирования русской кириллицы. Тогда разработчик сотрудничал с первым российским провайдером «Демос», участвовал в создании «Релкома» и запускал первый интернет-канал для связи между Россией и Западом.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
18.07.2013, 15:25
  
В Казахстане разработана программа для набора текста на родном языке
13.06.2013, 17:29
  
Переходом Казахстана на латиницу обеспокоены в России 15
10.04.2013, 13:34
  
Казахстанец предложил свой вариант алфавита на латинице
04.02.2013, 19:16
  
В Казахстане будет создана госкомиссия по переводу языка на латиницу 3
25.01.2013, 14:15
  
Переход алфавита на латиницу никак не повлияет на геополитические интересы страны
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
царства ему небесного.очень благодарен ему.благодаря его работе я общаюсь с вами и миром на сайтах.
Ответить
18.08.2017, 00:51
Последние новости раздела
​34 человека отравились на фестивале в России
«Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»
Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти
Россияне стали меньше пить
Семья "пьяного мальчика" отказалась эксгумировать его тело
Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить
Малахов променял «Первый канал» на «Россию 1»
В Москве задержаны подозреваемые в нападении на казахстанских дальнобойщиков
Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России 1
Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка за пределы страны по чужому документу