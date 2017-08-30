В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Ее увезли в неизвестном направлении.

Ранее специальному корреспонденту 29-летней уроженке Ставрополя неоднократно поступали угрозы из-за освещения событий, которые происходят на Украине, передает vesti.ru.

Несколько дней назад ее имя внесли в раздел "Чистилище" запрещенного в России сайта "Миротворец", сообщает телеканал "Россия 24". Анну обвинили в подаче "тенденциозного сюжета" о военном параде ко Дню независимости Украины. Также ей приписывают "манипулирование общественно значимой информацией" и участие в "антиукраинской пропаганде".

В 2016 году Анна Курбатова стала лауреатом премии Всероссийского медиафорума ОНФ "Правда и справедливость".

Ранее Киев выдворил двух журналистов Антонио Хосе Памплиега Родригеса и Мануэля Анхеля Састре. Они лишь недавно были освобождены из 10 месячного плена у террористов в Сирии. С Украины их после 20-часового допроса в Службе безопасности депортировали за неугодные статьи о киевском режиме. СБУ невзлюбило испанцев еще в 2014 году, когда они после командировки в Донбасс обвинили киевских силовиков в обстрелах мирных жителей.

30 августа в Донбассе со стороны украинских позиций была обстреляна съемочная группа телеканала "Россия 24", которая готовила репортаж о нарушениях школьного перемирия.