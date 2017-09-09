﻿ Грузовик буквально разорвал вагон поезда

В результате происшествия пострадало по меньшей мере восемь человек. Информация о погибших уточняется.
В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд Нижневартовск - Адлер столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. В результате ЧП один из вагонов буквально разорвало на две части, сообщает Life.ru.
По разным данным, в результате ЧП пострадало от восьми до десяти человек. Информация о погибших на данный момент не подтверждена.
Ранее также сообщалось, что в момент происшествия в поезде находился 261 человек.
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