﻿﻿ Это длительный и долгий процесс-Акишев о переводе тенге на латиницу

Процесс перевода банкнот тенге на латиницу будет очень длительным, сообщил председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев, передает sputniknews.kz.
- Мы будем действовать в соответствии с указом, который есть. Там очень много вопросов, это не так просто, как вы думаете - поменять какие-то надписи на банкнотах. Мы не обозначали никакие периоды, мы просто обозначили, что сам процесс изготовления банкнот - это очень длительный и долгий период, - сказал Акишев журналистам в четверг.
Новый алфавит казахского языка на латинской графике принят указом главы государства от 27 октября 2017 года.
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