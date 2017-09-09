﻿ В получении взятки подозревают замруководителя местной полицейской службы

Видео задержания появилось в социальных сетях.
В неправомерном освобождении автовладельца от штрафа за нарушение правил дорожного движения за взятку подозревается заместитель начальника местной полицейской службы в Сатпаеве, передает МИА «Казинформ».
Спецоперация по разоблачению предполагаемого коррупционера состоялась с привлечением двух служб - сотрудников управления собственной безопасности департамента внутренних дел Карагандинской области и работников департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Видео задержания появилось в социальных сетях.
Руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров сообщил, что в отношении сотрудника проводится досудебное расследование по статье 366 УК «Получение взятки».
«Сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ДВД области за непривлечение к ответственности за совершенное административное правонарушение и получение денежных средств задержан заместитель начальника местной полицейской службы ОВД города Сатпаев. В отношении задержанного проводится досудебное расследование», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.
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