﻿ ​Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане девочки

​Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане девочки

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​Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане девочки

Ребенок пока остается в Центре адаптации для несовершеннолетних.

Полицейскими Астаны в ходе проведения поисковых мероприятий установлен отец найденной 10 августа 2017 около часа ночи в районе кольцевой дороги по проспекту Кабанбай батыра девочки, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу ДВД Астаны.

В настоящее время установлена личность матери - Дамиля Ахметшина, жительница Павлодарской области 1988 г.р. Проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения.

Как пояснил 37-летний житель Павлодарской области Вячеслав Герасько, с гражданской женой они не живут вместе около двух лет. В 2015 году жена, забрав дочь Милану, уехала в столицу из Темиртау, где проживали на арендованной квартире и с тех пор с ней нет связи. По словам мужчины, жена злоупотребляла спиртными напитками. О том, что полицейские Астаны разыскивают родных найденной Миланы он узнал от своего знакомого, который увидел в СМИ информацию и сообщил ему.

Девочка пока остается в Центре адаптации для несовершеннолетних. Мужчина не имеет постоянного места жительства и живет случайными заработками. В данное время он проживает и работает на строительном объекте в одном из сел Осакаровского района Карагандинской области откуда вчера полицейские Астаны привезли его.

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