﻿ 35 тонн арбузов уничтожили после скандального видео с червями в Астане

35 тонн арбузов уничтожили после скандального видео с червями в Астане

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35 тонн арбузов уничтожили после скандального видео с червями в Астане

Уничтоженная партия арбузов не была сертифицирована.

В государственной инспекции по карантину растений рассказали о дальнейшей судьбе "засветившихся" на видео в социальных сетях арбузов, передает МИА "Казинформ".

Руководитель управления государственной инспекции по карантину растений в АПК МСХ РК Сымбат Калиаскаров сообщил, что в Астане сняли с реализации и уничтожили партию арбузов общим весом 35 тонн.

"Продукцию сняли с реализации. Если снимается - значит уничтожается. Согласно имеющейся у нас информации, общий вес этой продукции составил 35 тонн", - сказал чиновник.

По данным представителя госинспекции, уничтоженная партия арбузов не была сертифицирована.

"Согласно закону о карантине растений, есть перечень карантинных объектов, распространенных на территории РК. В этом перечне присутствует и дынная муха. Есть и порядок перемещения подкарантинной продукции в межобластных перевозках. При осуществлении перевозки подкарантинной продукции, требуется наличие карантинного сертификата. Этот документ удостоверяет состояние подкарантинной продукции. В данном случае перевозка этих 35 тонн арбузов осуществлялась без сертификатов", - сказал он.

Напомним, в Instagram появилось видео, запечатлевшее арбузы с червями. На кадрах люди в белых халатах заявляли, что не позволят продавать продукцию на рынках города.

На брифинге в Правительстве РК председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ержан Айнабеков заявил, что этот инцидент произошел в июне, на видео была снята дынная муха. Сейчас на рынках страны объявлен карантин.

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