﻿ Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

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Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

Обновленные учебники для 5 классов школьники получили совсем недавно, сообщает портал «Мой город».

Родители уральских пятиклашек пребывают в легком шоке, после того как решили просмотреть задания в новом учебнике по русскому языку. По мнению родителей, в учебниках масса интересных заданий, которые никак не относятся к изучению русского языка.

«Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы - Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы «Сетевой этикет», «Транспорт мечты», «Реклама автомобиля» и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку», - рассказала одна из родительниц.

Особенно родителей удивили фразы «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы».

«Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, что наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребенок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачет. Как можно с такими учебниками расчитывать на то, что наши дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников», - заявила женщина.

Стоит отметить, что в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 2, 5 и 7 классов.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Система образования делает все возможное, чтобы вырастить безграмотное быдло из наших детей. Упорные наши чиновники, аффтары беллетристики, которую они гордо называют "учебники" и прочие кандидаты в педагоги. Может, когда-нибудь их потуги и увенчаются успехом. 
В следующей реформе в учебники будут включены матерные слова и фразы из лексикона портовых грузчиков?
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18.08.2017, 12:01
фото пользователя zhamanova
zhamanova
все нормально, время не стоит на месте, обучение , потребности детей, а значит и содержание учебников. Дети сами добывают знания с помощью учителя. содержание тем берутся из жизни. детей учат не только грамматике, но и жизни в совремменом мире, поэтому не нужно истерить по поводу новых слов.
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18.08.2017, 12:14
фото пользователя sulizok
sulizok
zhamanova! Все верно,если  учитывать саму Вашу грамматику!  Вы-то сами  поняли,что написали??))
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18.08.2017, 13:00
фото пользователя zhamanova
zhamanova
учебники СОВРЕМЕННЫЕ и своевременные,ну а если вам непонятно это не беда, пятиклашки поймут
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18.08.2017, 13:09
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