﻿ Какие овцы пригодны для жертвоприношения

Какие овцы пригодны для жертвоприношения

Автор:
Какие овцы пригодны для жертвоприношения

Духовное управление мусульман Казахстана предупреждает о том, что все овцы, рожденные в нынешнем году, не годятся для жертвоприношения, пишет bag.kz.

Издание со ссылкой на пояснение духовенства отмечает,что возраст приносимого в жертву животного не должен превышать 6 месяцев и оно должно быть достаточно крупным. Точнее говоря, для Курбан-айта годятся только те овцы и коровы, которые родились не позже марта месяца текущего года. Известно, что в большинстве регионов нашей страны, период окота начинается в апреле. Особенно в северных и центральных областях. Поэтому люди, продающие скотину для жертвоприношения и покупатели, должны об этом помнить.

У овцы 6 месяцев считается за 1 год. Так как они достигают половой зрелости в течение 145-155 суток, то есть, в среднем за 5 месяцев 10 дней. Поэтому в шариате указывается, что шестимесячный ягненок готов для жертвоприношения.

«Если возраст козы и овцы перевалил за 1 год, и если молодой 6-месячный барашек будет достаточно крупным и жирным, то они годятся для жертвоприношения. Возраст коровы должен перевалить за 2 года, верблюда за 5 лет, в таком случае они годятся для того, чтобы принести их в жертву. Кроме того, у животных не должно быть недостатков, изъянов», - говорится в сообщении.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2017, 19:24
  
Курбан айт. Праздник жертвоприношения в Актобе 36
06.01.2017, 11:31
  
​Как Рождество и Курбан айт стали выходными днями в Казахстане 3
12.09.2016, 12:20
  
Назарбаев: Настоящий верующий тот, который считает равными все религии 5
08.09.2016, 15:19
  
Где будут приносить жертвоприношения на Курбан айт в Актобе (КАРТА) 1
21.07.2016, 17:01
  
За взятку в виде овцы двое актюбинских полицейских уволены и оштрафованы на 1,7 млн тенге 7
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Мужчина, выдавивший глаза своей сожительнице, получил приговор
7-летняя девочка погибла в сливном колодце
Казахстанцы купили через eBay часть похищенного в США оружия
В Казахстане откроется бесплатный "Яндекс.Лицей"
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
В Семее нашли пропавшую 19-летнюю девушку
Актюбинские врачи отказываются ездить по районам на "поезде здоровья" 1
Как прошло праздничное шествие в Актобе
Самолет, летевший в Ереван, экстренно приземлился в Актау
В Алматы задержали банду угонщиков автомобилей Toyota