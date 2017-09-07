﻿ ​После поста «Иванушки» сотрудников отелей в Актобе будут учить правильно обслуживать гостей

Прославившийся в Инстаграм актюбинский отель посетил заместитель акима области Кайрат Бекенов, сообщает корреспондент «Диапазона».

Замакима области Кайрат Бекенов посмотрел в Инстаграме видеоролик солиста «Иванушек» о сервисе в актюбинском отеле «Рояль». После этого вместе с руководителем управления предпринимательства Анар Даржановой, представителями ассоциации рестораторов и гостиничного бизнеса он посетил отель, ставший звездой «Инстаграма». Гости прошлись по номерам. Хозяйка гостиницы Калауша Садыкова показала, что все розетки, телевизор, холодильник в номере, где останавливался певец, находятся в рабочем состоянии. Она сообщила, что сама теперь хочет провести для коллег мастер-класс, чтобы у них подобных казусов не случалось. Кайрат Бекенов отметил, что отелю мало быть богатым и шикарным, нужно учиться обслуживать гостей на высоком уровне. Как это сделать может рассказать гость из Турции Ибрагим Корем, он работал менеджером в отелях «Хилтон», «Риксос». В «Рояль» он приехал вместе с Бекеновым, придирчиво заглядывал в шкафчики, холодильники, проверял розетки и телефоны, общий интерьер номеров.

- В Актобе 32 отеля, 11 из них зарегистрированы в системе «Booking» , - рассказал замакима Кайрат Бекенов, - через эту систему номера в отеле можно бронировать с любой страны. Мы изучили отзывы, которые гости оставляли о гостиницах и выдадим их в виде рекомендаций. На базе отеля в Актобе проведем мастер-класс для работников гостиничного бизнеса. Пригласим на него специалистов. Мы планируем посетить все отели в Актобе. Гостиничный бизнес очень узкое направление и чтобы быть успешным, его нужно постоянно развивать, жить этим делом. Скоро в Актобе пройдет большой форум, на него приедут уроженцы Актобе со всего мира, уже 250 человек подтвердили свое участие. Очень важно показать гостям, что Актобе развивается, растет, мы ведь агломерация.