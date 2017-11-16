﻿﻿ ​В Актобе построят мост через Сазду

Мост будет в районе ТРЦ «Керуен». Об этом СМИ сообщил аким Актобе Ильяс Испанов, отвечая на вопрос о ремонте дорог, передает корреспондент "Диапазона".

- Капремонт провели на 13 улицах, текущий ремонт на 12 улицах, щебенкой покрыли 15 км дорог, - сказал Испанов. – Проектно-сметная документация есть на ремонт и строительство 34 дорог. Хотим построить развязку на Тургенева, чтоб снизить потоки, и построить мост на Сазде возле «Керуена».

По словам акима Актобе, в городе установили и отремонтировали 20 тысяч кв.м.тротуаров, покрасили фасады 42 домов, во дворах поставили 345 евроконтейнеров.

- На 34 дороги есть документация, в первую очередь это дороги, где большой транспортный поток, и ездит общественный транспорт. Мы не делим , это село или город. В зависимости от состояния бюджета будем делать корректировки в сторону увеличения. В этом году работы было много по строительству дорог по области. Заводы, компании тяжело отпускали асфальт. Были очереди, и некоторые дороги мы не смогли закончить в срок, это переходящие дороги на следующий год, - сказал аким города.