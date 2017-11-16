﻿﻿ "Мутить левак" предлагали на OLX жителям Уральска

Необычное объявление появилось на популярном сайте OLX. Казахстанцам предлагают открыто участвовать в мошенничестве и присвоить деньги сотового оператора, пишет Уральская неделя.
Автор, представившись сотрудником компании «Beeline» сообщает о том, что собирается «мутить левак» и ищет «конкретных людей для сотрудничества».
Суть предложения в том, чтобы принимать деньги на баланс и половину суммы скидывать ему. Для уточняющих вопросов потенциальный работодатель предлагает связаться с ним по WhatsApp.
В компании «Beeline» куда УН переправила объявление, сообщили, что служба безопасности уже начала проверку, и, обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
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