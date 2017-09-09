﻿ ​Ситуацию в Мьянме обсудят на саммите ОИС в Астане

По словам главы МИД Казахстана, инициатором обсуждения выступила турецкая сторона.

На саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям обсудят ситуацию в Мьянме. Инициатором обсуждения выступает делегация Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает Today.kz.

"С министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавошоглу мы уделили внимание вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи. И турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи, на полях саммита Организации исламского сотрудничества в Астане, обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы", - сказал глава МИД.

Напомним, саммит ОИС в Астане пройдет 10 и 11 сентября. Участие в мероприятии примут порядка 20 высоких гостей, в числе которых и президент Турции Реджеп Эрдоган.