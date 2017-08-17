﻿ Еще один принц умер в Саудовской Аравии

Похороны принца пройдут 17 августа в городе Эр-Рияд.

От сердечного приступа скончался представитель правящей династии Королевства Саудовская Авария принц Бандар бен Фахд бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд. Эту информацию подтвердил королевский двор, передает телеканал "5 Родной".

Похороны принца пройдут 17 августа в городе Эр-Рияд.

Телеканал отмечает, что это уже вторая смерть за последние 10 дней в королевском дворце. 8 августа от сердечного приступа умер 26-летний принц Сальман бен Саад бен Абдалла бен Турки Аль Сауд.