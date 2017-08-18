﻿ Второй за день теракт произошел в Испании

Второй за день теракт произошел в Испании

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Второй за день теракт произошел в Испании

В результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы, сообщает РИА Новости.

Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен. Телеканал транслирует кадры, на которых слышны звуки перестрелки.

Напомним, до этого минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла.

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