﻿ Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне

Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне

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Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне

Будут приспущены все флаги на государственных учреждениях.

В Испании в связи с терактом в Барселоне объявлен трехдневный траур, передает Lenta.ru.

«Жертвы и близкие - это сейчас главное для нас. Хочу выразить солидарность Испании Барселоне. Мадрид, Париж, Брюссель, Ницца, Лондон испытали ту же боль, которую сейчас испытывают барселонцы», - отметил премьер-министр королевства Мариано Рахой в ходе выступления.

«Мы также знаем, что терроризм можно победить, его можно победить при помощи единства, полицейскими операциями, превентивными мерами, при помощи международной поддержки и с твердым намерением защищать ценности нашей цивилизации», - сказал он.

Рахой назвал произошедшее актом «джихадистского терроризма», который требует глобального ответа, передает Reuters.

«Сегодня борьба с терроризмом является главным приоритетом для свободных и открытых обществ, таких как наше. Это глобальная угроза, и реакция должна быть глобальной», - подчеркнул он.

Премьер заявил, что обратится к другим испанским политическим партиям с призывом к действиям на основании пакта о борьбе с терроризмом в стране.

17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось с места преступления скрыться. Задержаны двое подозреваемых, они являются выходцами из Северной Африки. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Казахстане группировка «Исламское государство».

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