﻿ Найден убивающий рак витамин

Найден убивающий рак витамин

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Найден убивающий рак витамин

Американские ученые установили, что витамин C эффективен для борьбы с лейкозами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает New Scientist, передает lenta.ru.

Эксперты установили, что витамин С восстанавливает активность гена TET2 в лейкоцитах, которая в случае лейкозов подавлена примерно наполовину по сравнению с физиологически нормальным уровнем. Именно патология TET2 является одним из факторов, позволяющих клеткам опухоли размножаться.

К подобным выводам авторы пришли, проведя опыты на мышах. Грызунам в течение 24 недель давали высокие дозы витамина С, по окончании эксперимента в контрольной группе, где животные не принимали соединение, было в три раза больше случаев аномальной концентрации лейкоцитов в крови, что является одним из признаков начинающегося лейкоза.

Эксперты отмечают, что данный способ борьбы с заболеванием затруднительно применить к людям, поскольку грызуны получали чрезмерно высокие порции витамина С - по сто миллиграммов (эквивалентно двум апельсинам) за инъекцию. Человеку потребовалось бы принимать примерно в три тысячи раз больше соединения, причем - внутривенно.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Следует отметить что именно этот витамин в большом количестве присутствует в кабыльем парном молоке ( саулма). И не знаю как там ученные а предки этот недуг и раньше останавливали Но к сожалению, о чудесном исцелении этого продукта и напитка, больше знают в германии чем у нас на его истинной Родине.  Теперь согласно международному праву это их напиток со всеми авторскими правами. Пока наши предпочитают их напитки, они успешно лечатся нашими. 
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19.08.2017, 10:44
фото пользователя USSR
USSR
Онко - бич еще тот. Впечатление - эпидемии.
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19.08.2017, 10:51
фото пользователя ферзя
ферзя
Эта болезнь главным образом передается по генам. Согласно исследованием ученных, любой половой контакт, даже если не зачат плод, оставляет на матке генетический код.  А как у нас и по всему миру сношаются говорить пожалуй не надо. Вот и распространение более чем эпидемическое . Плюс генетические продукты питания и т.п. создают условия для его развития. 
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19.08.2017, 10:59
фото пользователя USSR
USSR
не знаю... последние 10 месяцев регулярно провожу в онкобольнице и онкополиклинике с матерью. Вижу много больных, поступающих ежедневно, за час у регистратуры появляются от 5 до 15 новых регистрирующихся на анализы и потом встречаю их же уже готовящихся к операции. Среди них дети, молодежь, средний возраст и немало стариков... Со всей республики.
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19.08.2017, 11:02
фото пользователя ферзя
ферзя
Попробуйте саулма, лечить особо не лечит, но останавливает развитие рака. Дело трудоемкое в плане доставки ( пить рекомендуется парным) но думаю при желании решается.  А там глядишь и устранять научатся.  Кумыс только профилактическое средство, да и много его не употребишь. Но всеж рекомендую для профилактике. На ночь после еды. 
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19.08.2017, 11:12
фото пользователя USSR
USSR
посмотрим. Щас ко второй операции анализы направили сдавать. Желания нет никакого.
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19.08.2017, 11:15
фото пользователя ферзя
ферзя
Операция не когда не пророчила исцеление в  борьбе с онкологией. Временное облегчение - да. Продление жизни на немного - Да. исцеление - увы нет. Саулма тоже не лечит, но часы распространения рака останавливает. Но следует этот метод проводить последовательно. Саулма содержит много витамин но не каких калорий, что приводит к искусственному голоду.  Это обязательно следует учесть. А в остальном удачи Вам и Вашей маме. 
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19.08.2017, 11:25
фото пользователя USSR
USSR
чему быть - того не миновать. Рахмет.
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19.08.2017, 11:28
фото пользователя ферзя
ферзя
не отчаивайтесь, не сдавайтесь и не опускайте руки. Аллах ( Бог) любит настойчивых.  Думаю чуток Вам поможет. 
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19.08.2017, 11:38
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