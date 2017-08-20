﻿ Пятилетний мальчик отправил "чертёж" своей ракеты в NASA и получил ответ

5-летний Идрис Хилтон из США отправил чертежи своей ракеты в американское космическое агентство NASA и попросил специалистов построить летательный аппарат по его наброску. Через некоторое время маленькому "инженеру" пришло ответное письмо, пишет Life.ru.

Историей Идриса Хилтона поделился в соцсетях его отец, который по просьбе сына отправил его письмо сотрудникам NASA.

"Эта ракета для вас. Пожалуйста, создайте такую ракету для полёта космонавтов. Я тоже полечу в космос на своей ракете. Можете выдать мне лицензию астронавта", – написал Идрис.

Каково же было удивление семьи, когда мальчику пришло ответное письмо от NASA с благодарностями.

"Идрис сошёл с ума, когда почтальон принёс конверт, он позвонил мне на работу и вопил в трубку: "Папа, NASA ответило", – вспоминает папа мальчика.

Идрису пожелали не терять своего вдохновения. "И тогда однажды ты обязательно отправишься в космос на своей ракете", – написали сотрудники космического агентства.