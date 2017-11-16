﻿﻿ Папа римский Франциск продает свой Lamborghini

Папа римский Франциск продает свой автомобиль Lamborghini Huracan. Об этом информирует bild.de, передает Today.kz.
Машина будет продана на торгах в аукционном доме Sotheby's. Средства от продажи белоснежного автомобиля, на капоте которого расписался папа римский, будут переданы на благотворительность.
Престижный спорткар разработала итальянская автомобилестроительная компания специально для Папы римского Франциска.
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